Şenol Güneş: Grup birinciliği için oynayacağız

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ile ilgili, "Grup birinciliği için oynayacağız. Oynayacağımız takımların hepsini önemsiyoruz. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası'na katılmak için olağanüstü çalışmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

08 Aralık 2020 Salı - 20:06 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 20:07
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi sonrası A Milli Takım’ın yer aldığı G Grubu ile ilgili bir mesaj yayınladı.
 
Grupta liderlik için mücadele edeceklerini belirten Şenol Güneş, “Hepimizin bildiği gibi kura çekimi sonrasında grubumuzda bizimle birlikte Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık yer alacak. Rakipler hakkında tüm bilgileri toplayacağız, analizlerini yapacağız. 'Bizim çocuklarımız' dediğimiz iyi oyuncularımızla iz bırakmak istiyoruz. Grup birinciliği için oynayacağız. Oynayacağımız takımların hepsini önemsiyoruz. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası'na katılmak için olağanüstü çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Hangi rakip olursa olsun her maça kazanmak için çıkan, sevimli, tutkulu, çalışkan, sonuna kadar savaşan bir takım olup, oyuncu kalitemizle, oyunumuzla ülkemizi iyi tanıtmak amacındayız” şeklinde konuştu.
 
"BU YOLDA GÜÇLÜKLERLE KARŞILAŞACAĞIMIZI BİLİYORUZ"
 
Zorlu bir yola çıkacaklarının altını çizen Güneş, “İlk olarak 1954'de katıldığımız, 2002 yılından beri yer bulamadığımız Dünya Kupası'na gidebilmenin yolu bütün rakipleri yenmekten geçiyor; onun için gayret sarf edeceğiz. Girdiğimiz bu yolun sonu da aydınlık olsun istiyoruz. Hem kendimize hem futbolcularımıza hem de kalpleri bizimle birlikte atan milyonlara güveniyoruz. Bu yolda güçlükler ve zorluklarla karşılaşacağımızı biliyoruz. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla, bir çabanın birleştirilmesi sonucu ortaya çıkacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir. Söz konusu Türkiye ise gerisi teferruat olmalıdır” ifadelerini kullandı.

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Etiketler: A Milli Takım Teknik Direktörü A Milli Takım Şenol Güneş
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