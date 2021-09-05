Şenol Güneş Hollanda maçı öncesi itiraf etti: En kötü ihtimalle...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık'ı 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

05 Eylül 2021 Pazar - 0:19
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık'ı 3-0 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
 
Güneş, şu ifadeleri kullandı:
 
"Kazanılması gereken maçtı. 3 puan almak önemli. Zaman zaman saha içinde zorlandık ama Cebelitarık takımı rakiplere karşı bu şekilde 45-60 dakika dayanabiliyor. Bazen bozarak, bazen iyi çıkarak."
 
"Dinlenmesi gereken oyuncular vardı"
 
"Yapmamamız gereken bazı değişiklikleri yapmak zorunda kaldık. Dinlenmesi gereken oyuncular vardı. Onları oyuna soktuk. Golleri attılar. Hiç pozisyon vermeden, daha fazla gol atarak bitirebilirdik. Averaj da önemli. Norveç burada 3-0, Hollanda 7-0 kazandı. Genel averajda bu tip skorlar önemli. Bu maç bizim için öncelik değildi ama puan ve sıralama açısından önemliydi."
 
"Hollanda'yı yenmek istiyoruz"
 
"Hollanda'yı yenmek istiyoruz. En kötü ihtimalle beraberlik bile bize avantaj getirebilir. Kazanırsak çok daha büyük avantaj yakalarız. Şimdi Hollanda karşısında nasıl üstünlük kuracağımızın hesaplarını yapacağız."

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