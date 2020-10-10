Şenol Güneş'in 10 numarası Hakan Çalhanoğlu

Türkiye Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Hakan Çalhanoğlu'na çok güveniyor.

10 Ekim 2020 Cumartesi - 12:40
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da deprem! %15 bela oldu Son 6 maçta 1 galibiyet aldılar maaşı kaptılar Vida'da flaş gelişme! Menajeri geldi Takımı sahadan çekti! G.Saraylı yıldız tokat attı Yeni adresi çok şaşırttı!

Futbol hayatını İtalyan devi Milan'da sürdüren Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın Rusya ve Sırbistan karşısında en büyük silahlarından olacak. Geçen sezona durgun başlayan 25 yaşındaki maestro, pandemi döneminde verilen 3 aylık aranın ardından sahalara muhteşem dönmüştü. Hakan, hazirandan ağustosa Milan'da çıktığı 12 maçta 6 gol, 8 asist yapmıştı. Yıldız futbolcu bu sezon da 6 maçta 4 gol, 3 asistle oynayarak takımını sırtlamayı başardı. Hakan yüksek performansını milli takıma da taşıyarak göğsümüzü kabartmak istiyor. Şenol Güneş, yıldız futbolcuya çok güveniyor.
 
GÖZLER KRAL'DA
 
Almanya maçında yedek soyunan Burak Yılmaz, Rusya'da formasını Enes Ünal'dan alacak. Lille'in; Nantes (2-0) ve Strasbourg (3-0) maçlarında birer gol atan ve eski formuna kavuşan Kral, ayyıldızlıların umudu olacak. Milli formayı 2006'da ilk kez sırtına geçiren 35'lik santrforun 61 maçta 24 gol atarken ve 5 asist yaptı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: hakan çalhanoğlu şenol güneş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da ayrılık Galatasaray'da ayrılık
Galatasaray - Ümit Milli Takım maçında tokat kriziGalatasaray - Ümit Milli Takım maçında tokat krizi Fenerbahçe'de Ozan Tufan kriziFenerbahçe'de Ozan Tufan krizi Tolgay Arslan: Türkçem iyi olmadığı için asıl söylemek istediklerimi ifade edemedimTolgay Arslan: Türkçem iyi olmadığı için asıl söylemek istediklerimi ifade edemedim
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.