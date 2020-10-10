Şenol Güneş'in 10 numarası Hakan Çalhanoğlu

10 Ekim 2020 Cumartesi - 12:40
Futbol hayatını İtalyan devi Milan
'da sürdüren Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın Rusya
ve Sırbistan
karşısında en büyük silahlarından olacak. Geçen sezona durgun başlayan 25 yaşındaki maestro, pandemi döneminde verilen 3 aylık aranın ardından sahalara muhteşem dönmüştü. Hakan, hazirandan ağustosa Milan'da çıktığı 12 maçta 6 gol, 8 asist yapmıştı. Yıldız futbolcu bu sezon da 6 maçta 4 gol, 3 asistle oynayarak takımını sırtlamayı başardı. Hakan yüksek performansını milli takıma da taşıyarak göğsümüzü kabartmak istiyor. Şenol Güneş, yıldız futbolcuya çok güveniyor.
GÖZLER KRAL'DA
Almanya maçında yedek soyunan Burak Yılmaz
, Rusya'da formasını Enes Ünal'dan alacak. Lille'in; Nantes (2-0) ve Strasbourg (3-0) maçlarında birer gol atan ve eski formuna kavuşan Kral, ayyıldızlıların umudu olacak. Milli formayı 2006'da ilk kez sırtına geçiren 35'lik santrforun 61 maçta 24 gol atarken ve 5 asist yaptı.