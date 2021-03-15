Şenol Güneş'in birinci kalecisi Uğurcan Çakır!

Türkiye Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Uğurcan Çakır'ı birinci kaleci yapacak.

15 Mart 2021 Pazartesi - 15:12
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Milli takımlar teknik direktörü Şenol Güneş, Pazartesi ya da en geç Salı günü Norveç, Hollanda ve Letonya maçları için kadroyu açıklayacak.
 
Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Güneş yaklaşık 30 oyuncuyu barındıracak geniş bir kadro açıklayacak. Bu kadroda Trabzonspor'dan; Uğurcan ve Berat'ın olması bekleniyor. Güneş'in olası bir sakatlık durumuna göre Serkan Asan ve Abdülkadir Parmak'ı ise yedekte tutacağı belirtildi.
 
Asıl önemli olan ise Hollanda maçından başlayarak Uğurcan Çakır'ın Türk Milli Takımı'nın birinci kalecisi olacağı...
 
Güneş'in Mert Günok'u milli takıma davet etmeyeceği, Uğurcan'ın yanına, Altay ve Gökhan Akkan'ı milli takıma davet edeceği gelen bilgiler arasında.

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Etiketler: şenol güneş uğurcan çakır
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