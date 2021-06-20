Şenol Güneş istifa mi ediyor! Flaş yanıt

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'yi puansız kapatmamızın ardından tarihi hezimetle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

"Bu hezimetin bedelini neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Şenol Güneş "Hezimeti ne için söylediniz, rezillik anlamında söylemediniz herhalde?" dedi.



GALLER VE İSVİÇRE MAÇLARINI KAZANIRIZ DEDİK

"İstifayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Şenol Güneş "Şu an istifa edip etmeme gibi bir düşüncem yok. Bunun hesabı yapılır. Bu hesap yönetime veya kamuoyuna verilir. Ben yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Yoksa medya, personel, yönetim herkes sorumlu. Bu sorumluluğun karşılığı işi bırakıp kaçmak mıdır yoksa çalışmak mıdır, siz daha iyi bilirsiniz." ifadelerini kullandı.