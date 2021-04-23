Şenol Güneş milli takıma aldığı 3 futbolcuyu açıkladı!

A Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, Letonya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Altınordu'dan Enis Destan ve Antalyaspor 'dan Bünyamin Balcı'nın kadroya alındığını söylerken, 8 oyun cunun sakatlık ve hastalık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını belirtti.

MİLLİ TAKIMDA KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER;

A Milli Takımımızda daha önce kadrodan çıkarılan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Mehmet Zeki Çelik ve Merih Demiral isimlerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç'ın eklendiği belirtildi.

Nazım Sangare

İrfan Can Kahveci

Mehmet Zeki Çelik

Merih Demiral

Kaan Ayhan

Dorukhan Toköz

Cenk Tosun

Emre Kılınç

Letonya karşılaşmasının zorlu geçeceğinin altını çizen tecrübeli Şenol Güneş şöyle konuştu:

"Bir hafta içerisinde üçüncü müsabakamıza çıkacağız. İlk iki maçta istediğimiz puanları almamız büyük bir avantaj. Daha güçlü takımlarla oynadık, üçüncü takım Letonya ile sahamızda oynayacağız. Koşulları ne olursa olsun 3 puana ihtiyacımız var. Mutlaka kazanmak zorundayız. Bunun için hazırlanıyoruz. Moralimiz ve puanımız da iyi. Bu maçta alacağımız sonuçla çok daha iyi bir avantaj yakalayıp, eylül ayındaki maçlara yeniden başlayacağız. Hedefimiz, hayalimiz belli. Beklentilerin de büyüdüğünü görüyorum, bu daha çok heyecanlandırıyor, duygulandırıyor, daha çok sorumluluk altına itiyor ama her gün yeni bir başlangıç demiştik. Her maç yeni bir maçtır. Rakibin oynayacağı oyun, bizim de oynayacağımız oyun tamamen farklı olacaktır. Bunun gereğini yapmak istiyoruz. Hücum yapmak, savunma yapmaktan daha zordur. Dolayısıyla daha fazla hücum yapmamız gerekiyor. Karşımızda dirençli, sert, agresif oynayan, merkezi iyi kapatıp, kontra atağa iyi çıkmaya çalışan bir takım var. Direnciyle rakipleri zorlayan, belki kaybediyorlar ama zor kaybeden bir takım. Gruptaki ilk iki maçına baktığımızda Karadağ maçını kazanabilirdi. Hollanda maçında kendileri de pozisyonlar buldular. Her şeye hazır olmalıyız. Zorluklarımız var, onu aşmak istiyoruz. Yarın zor maç. Sabırla, inatla, dirençle, savaşarak üç puanı almak istiyoruz."

Şenol Güneş, 2004 Avrupa Şampiyonası play-off turunda Letonya'ya elenilmesinin hatırlatılması üzerine ise, "Bir maçtan ders çıkarmak değil, oynadığımız oyunlardan dersler çıkaracağız. O gün başarısız olduk, aldığımız sonuç sürpriz bir sonuçtu. Olağanüstü şartlarda deplasmanda, buz bir sahada oynadık. İkinci maçta üç oyuncumuzdan faydalanamadık. Az atak yapıyorlar ama gol atabiliyorlar, buna tedbir almak zorundayız. Kuzey Avrupa ülkelerinde genelde sertliklerine göre zorluklar çekilebiliyor. Sertlik olarak düşünürsek Hollanda daha yumuşak bir takım, Norveç'i daha sert bekledik ama Norveç de o sertliği tam gösteremedi. Ama Letonya'nın Karadağ maçını izlediğimde gördüğüm, çok sert, zaman zaman rakibi rahatsız eden hatta kartlık sertlikler, içinden geldiği gibi tamamen rakibe doğru giren oyuncuları var. Oyunu bozan oyun, biz top oynamaya çalışan bir ekip olarak bundan etkilenebiliyoruz. Onları aşmamız gerek. Oyuncularımız moralli olması nedeniyle bunlara daha göğüs gererek oynayacaklar. Örneğin son maçta Caner tekme yemesine rağmen dönüp bakmadı bile. Tekmelere kafa koyacağız, hakemin kararlarına saygı duyacağız, işimizi iyi yapacağız, o zaman bu tip maçlarda hücumu iyi yaptığımızda başarılı olmayı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Oyun disiplininden kopmayan bir takım olacağız"

Şenol Güneş, "Kadroda değişiklik yapacak mısınız?" sorusuna ise, "Bütün şartları düşünüyoruz. Seyahatler, yorgunluklar, hava değişiklikleri olduğu için futbolcuların fiziksel ve zihinsel dinlenmesini istiyoruz. Rakip analizleri yapıyoruz. Bu kez rakibi pek anlatamadık, rakip de pek bilinmeyen bir takım. Örneğin Norveç'i tanıyoruz, kahveye gittiğinizde herkes takımla ilgili bilgi sahibi ama Letonya için aynı şey geçerli değil. Bilinmeyen bir takıma karşı oynayacağız ama biz bunları oyuncuya ne kadar aktarabilirsek o kadar iyi olur. O yüzden bu maç farklı bir maç olacaktır. Zor maç olacaktır. Öyle bir maç oynuyorsunuz ki kağıt üzerinde favorisiniz hatta fark yapmanız bekleniyor. Benim de hayalim o keşke öyle olsa. Ne kadar gol atarsanız o kadar averaja faydası olur. Ama önce üç puan. Sonuna kadar üç puanı kovalayan, bunu bir an önce almak isteyen ama oyun disiplininden kopmayan bir takım olacağız. Rakibimiz tam tersine sabırla, inatla merkezi kapatıp bunu da iyi yapabilen bir takım." yanıtını verdi.

Gruptaki yarışı da değerlendiren Güneş, "İki rakibimize karşı bir avantajımız var. Norveç ve Hollanda dışındaki diğer takımları da yendiğimizde bu avantaj çok daha anlamlı olur. Letonya, Cebelitarık ve Karadağ'ı burada ve deplasmanda kayıpsız geçersek o zaman diğer rakiplerimizden alacağımız beraberlikler bile bize yetebilir. Şu anda sadece Letonya maçına odaklanacağız, Letonya maçını kazandıktan sonra diğerleri için konuşmaya zaman var. Çünkü arada da Avrupa Şampiyonası geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Üç oyuncu kadroya dahil edildi

Şenol Güneş, aday kadrodan bugüne kadar ayrılan 8 oyuncunun yerine üç yeni oyuncunun kadroya dahil edildiğini açıklayarak, "Bizim kadroya ilk kamp gününden gelip de bugün aramızda olmayacak 8 tane oyuncumuz var. Yani o zaman 28 oyuncuyduk, 8 oyuncu kampta yok. Dolayısıyla kampa üç yeni oyuncu alıyorum. Bunlardan biri Göztepe'den Alparslan, diğerleri ise Ümit Takımı'ndan Bünyamin ve Altınordulu Enis. Kadromuzu ancak bu şekilde 23'e tamamlayabiliyoruz. Bu olağanüstü durum içerisinde 8 oyuncu da aramızdan ayrılıyor." şeklinde konuştu.