Şenol Güneş milli takıma aldığı 3 futbolcuyu açıkladı!

MİLLİ TAKIMDA KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER;

A Milli Takımımızda daha önce kadrodan çıkarılan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Mehmet Zeki Çelik ve Merih Demiral isimlerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç'ın eklendiği belirtildi.

Letonya karşılaşmasının zorlu geçeceğinin altını çizen tecrübeli Şenol Güneş şöyle konuştu:

"Bir hafta içerisinde üçüncü müsabakamıza çıkacağız. İlk iki maçta istediğimiz puanları almamız büyük bir avantaj. Daha güçlü takımlarla oynadık, üçüncü takım Letonya ile sahamızda oynayacağız. Koşulları ne olursa olsun 3 puana ihtiyacımız var. Mutlaka kazanmak zorundayız. Bunun için hazırlanıyoruz. Moralimiz ve puanımız da iyi. Bu maçta alacağımız sonuçla çok daha iyi bir avantaj yakalayıp, eylül ayındaki maçlara yeniden başlayacağız. Hedefimiz, hayalimiz belli. Beklentilerin de büyüdüğünü görüyorum, bu daha çok heyecanlandırıyor, duygulandırıyor, daha çok sorumluluk altına itiyor ama her gün yeni bir başlangıç demiştik. Her maç yeni bir maçtır. Rakibin oynayacağı oyun, bizim de oynayacağımız oyun tamamen farklı olacaktır. Bunun gereğini yapmak istiyoruz. Hücum yapmak, savunma yapmaktan daha zordur. Dolayısıyla daha fazla hücum yapmamız gerekiyor. Karşımızda dirençli, sert, agresif oynayan, merkezi iyi kapatıp, kontra atağa iyi çıkmaya çalışan bir takım var. Direnciyle rakipleri zorlayan, belki kaybediyorlar ama zor kaybeden bir takım. Gruptaki ilk iki maçına baktığımızda Karadağ maçını kazanabilirdi. Hollanda maçında kendileri de pozisyonlar buldular. Her şeye hazır olmalıyız. Zorluklarımız var, onu aşmak istiyoruz. Yarın zor maç. Sabırla, inatla, dirençle, savaşarak üç puanı almak istiyoruz."