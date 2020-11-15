Şenol Güneş patladı: Kahvedeki de, yorumcu da...

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya 'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALARI

"Bu yıl hiç galibiyetimiz yoktu ama tek mağlubiyetimiz vardı. Almanya Hırvatistan , Rusya ile iki maç oynadık. Belli bir ekolleri ve çizgisi olan takımlar. Bunu da unutmamak lazım."

"Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz, dalgalanmaları görmek lazım. Kazanmak için ortaya çıktı, 1-0'a kadar sahada ve oyun da yoktuk. Top tekniği olan oyuncularımız var diyoruz ya, hiç pas yapamadık. 10 dakikadan sonra oyuna ortak olduk. Golden sonraki tepkileri iyiydi."

"Kırmızı kart ve sonra gollerin gelmesi avantaj yakalattı bize. İlk yarı daha iyiydik ama ikinci yarı başladığımızda rehavete kapılmış gibiydik. 10 kişi kalmanın avantajını iyi kullandılar."

"Rakibin bizden daha fazla topa sahip olması mümkün değil zaten çünkü genelde rakiplerine top oynatmaya izin veriyorlar. Bizim atağa çıkarken top kayıplarımız vardı. Eksiklerimiz ve eleştirilerimiz var."

"Daha fazla maç oynayan ve sürekli beraber oynayan bir takımın tarzına uygun olarak oyuna ortak oldular. 2. gol öncesi Cengiz'i ve Hakan'ı çıkarmak istiyordum, 60'ı bekleyeyim dedim. Hiç pozisyon yokken arkam dönük konuştuğum anda golü yedik."