Şenol Güneş: Takımda bazı değişiklikler olacak

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"Hızlı başladık, iki favori den 6 puan aldık, favori görünmeyen diğer iki takıma 4 puan kaybettik. Oyun olarak beraberliği hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Özellikle son maçta pozisyon yokken yediğimiz bir gol var, bize şok etkisi oldu."

"Eleştirileri dikkate alarak son 15-20 dakikayı izledim, tekrar izleyip eleştiriyorlarsa bilmiyorum. Skor üzerinden yapıyorlarsa, ben kazanınca da övgü beklemiyorum. Futbolun bu tarafı da var, bazen oyunun karşılığını alamazsınız."

"Milli Takım'da tartışmayı doğru bulurum, saygısızlığı doğru bulmam. İyi günde de kötü günde de bu takım herkesin takımı. Makul olmak, doğru yol göstermek lazım. Üzülme zamanı değil, işimizi yapma zamanı. Beklentiyi büyütmek de bazen sıkıntılı."