Şenol Güneş takip ettiği 3 yıldızı açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Global'de Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR



"Türk futboluyla ilgili ceket pantolon örneğini vermiştim. 'Eskiden kıyafetleri 2-3 sene giyerdiniz. Şimdi kıyafetler çoğaldı. Yani imkanlar genişledi. Daha çok para, daha borç oldu. En önemlisi de eksik ve fazlalığı belirlemeden tespit yapıyoruz."

"Bizi döverek büyütüyorlar. Eleştirdikleri kuaför hiç değişmedi, hala aynı. Ben tutucuyum, seviyorsam onunla devam ediyorum. Eleştirdikleri kravat mesaj veriyor diyorlar. Hiç öyle bir şey yok.

"Ben virüsü yenebiliyorum. Çünkü Güneş'im"



Candaş Tolga Işık'ın "Milli Takım kampında bir anda Covid-19 vakaları yaşandı. Siz iyi korumuşunuz kendinizi." sorusuna Şenol Güneş, "Ben virüsü yenebiliyorum. Çünkü Güneş'im." cevabını verdi.

"Rıdvan Yılmaz'ı da takip ediyoruz"



"Halil Dervişoğlu'nu çok yetenekli buluyorum ama ne kadar üstüne koyacağını zaman gösterecek. Rıdvan Yılmaz'ı da takip ediyoruz. İrfan Can çok yaratıcı bir oyuncu, bir basamak daha atlaması lazım. Abd ülkadir Ömür, ekstra bir oyuncu. Övgü aldıktan sonra beklentiyi büyüttü. Sakatlıklar da onu çok etkiledi. Şu an kendi temposu düşük." dedi.

"Şampiyonlar Ligi finalini seneye bize versinler"



"Bana sorarsanız Şampiyonlar Ligi finalini seneye bize versinler. Zaten finalde iki İngiliz takımı var. Seyirci de yokken bize bir katkısı olmayacaktır."

"Biz Dünya Kupası'nda 3. olurken Dünya futbolunda 3. olmadık. İdari, ekonomik ve teknik sorunlarımız var."

Burak Yılmaz, Beşiktaşlı"



"Fatih hoca ile aram iyi, arkadaşımız, niye sevmeyeyim? Bizden birini sevmeyenler, bizi yumurta gibi birbirimize vurdurmak istiyor. Şenol Can var, Çağdaş var, Emre hoca var, lisansı olmayanların teknik direktörlük yapmasını doğru bulmuyorum. O zaman antrenörlük mesleğine saygısızlık yapmış oluruz. Futbol ülkesinde bunun olmaması lazım."

"Asıl hedefim Dünya Kupası'na katılmak"