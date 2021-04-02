Şenol Güneş'ten bomba prim açıklaması! '30 milyon euro...'

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 maçta (Hollanda-Norveç-Letonya) 7 puan toplayan milli takım için ortaya atılan 'prim' iddialarına Şenol Güneş'ten yalanlama geldi.

02 Nisan 2021 Cuma - 17:00
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, prim konusuna açıklık getirdi. Futbolcuların Hollanda ve Norveç maçlarından galibiyetle ayrılmasının ardından takıma 3.7 milyon euro verildiği iddiasını cevaplayan Güneş, gündemlerine para konusunun gelmediğini belirtti.
 
Medya mensuplarıyla zoom üzerinden bir basın toplantısı yapan Güneş, A Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddiasıyla ilgili olarak, "Şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Öyle bir konudan benim haberim yok." dedi.
 
"PRİM KARARINI BAŞKAN VERİR"
 
Kimseden beklentileri olmadığını ifade eden Güneş, "Kimseden beklentimiz yok. Daha bir konuşma yapmadık. Biz gruptan çıkarsak bu takım bir para alır. Kararını başkan verir. " dedi.
 
Milli takımın elde ettiği gelirlerle ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası'na giderek 9 milyon 250 bin euro kazandı. 3 ana 5 sponsordan da 30 milyon euro gelir elde edildi" dedi.

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Etiketler: türkiye milli takım milli takım prim şenol güneş prim
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