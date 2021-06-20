Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! Türkiye İsviçre maçında 11'ler belli oldu

EURO 2020 A Grubu'nda iki maçta '0' çeken Türkiye'nin İsviçre karşısındaki 11'i belli oldu.

20 Haziran 2021 Pazar - 17:40
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EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye, 3. maçında İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İsviçre ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, en iyi 4 üçüncüden biri olmak için bekleyecek. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.
 
6 gruptan ilk iki ile en iyi 4 üçüncünün son 16'ya kalacağı EURO 2020'de bu şansını son ana kadar kullanacak olan Türkiye, diğer grupta oynanacak maçları da takip edecek.
 
Türkiye İsviçre maçı bu akşam saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
 
İLK 11'LER
 
İsviçre: (Muhtemel) Sommer, Akanji, Schar, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Mbabu, Shaqiri, Embolo, Seferovic
 
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak Yılmaz
 
A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile Galler, TSİ 19.00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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Etiketler: isviçre türkiye
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