Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması: Teklif almadım

09 Kasım 2021 Salı - 17:21
Fenerbahçe'nin başına geçeceği hakkında çok fazla haber
çıkan Şenol Güneş, sessizliğini bozdu. Tecrübeli teknik adam, Gazete
Kuzey'e yaptığı açıklamada, "Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı
var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum" dedi.
GÖRÜŞECEĞİM KONU YOK
Transfer teklifleriyle ilgili Güneş, "Arkadaşlar arıyor, 'Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün' diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok" dedi.
DİNLENMEK İSTİYORUM
Güneş, "Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.