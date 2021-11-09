Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması: Teklif almadım

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine ismi geçen deneyimli hoca Şenol Güneş, teklif almadığını ifade etti. Güneş, "Hiçbir güzide kulübümüzün yöneticisinden teklif almadım" dedi.

09 Kasım 2021 Salı - 17:21
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Fenerbahçe'nin başına geçeceği hakkında çok fazla haber çıkan Şenol Güneş, sessizliğini bozdu. Tecrübeli teknik adam, Gazete Kuzey'e yaptığı açıklamada, "Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum" dedi.
 
GÖRÜŞECEĞİM KONU YOK 
 
Transfer teklifleriyle ilgili Güneş, "Arkadaşlar arıyor, 'Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün' diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok" dedi.
 
DİNLENMEK İSTİYORUM 
 
Güneş, "Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. 

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Etiketler: Fenerbahçe Vitor Pereira Şenol Güneş
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