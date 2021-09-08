Şenol Güneş'ten 'flaş' istifa açıklaması! 'Buna alet oldum'

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda 'ya 6-1 mağlup olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"Kötü bir gece oldu bizim için. Hem skor hem oyun açısından. Merkezden çıkışlarda sıkıntı olacağını düşündük ama ilk golü yedik. Daha iyi oynamak isterdik ama farklı yenildik. Seçimlerim yanlış oldu. Verilen görevi yapmak istediler. Güçlü ve örnek oyuncularım var."

"Bir hayalimiz vardı. Dünya Kupası'na gitme şansımız hala var, lider olarak devam etmemiz gerekiyordu ve o yüzden çok üzgünüm."

"Taraftarın hakkımda söylediklerini, kamuoyunda yazılanları saygıyla karşılıyorum. Bunun sorumlusu benim."

"Var olanı yok etmek istiyorsanız, yerine bir şey koymanız gerekir. Bunu kendim için söylemiyorum, takım için söylüyorum."