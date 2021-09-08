Şenol Güneş'ten 'flaş' istifa açıklaması! 'Buna alet oldum'

08 Eylül 2021 Çarşamba - 0:57
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri G Grubu'nda Hollanda
'ya 6-1 mağlup olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
"Kötü bir gece oldu bizim için. Hem skor hem oyun
açısından. Merkezden çıkışlarda sıkıntı olacağını düşündük ama ilk golü yedik. Daha iyi oynamak isterdik ama farklı yenildik. Seçimlerim yanlış oldu. Verilen görevi yapmak istediler. Güçlü ve örnek oyuncularım var."
"Bir hayalimiz vardı. Dünya Kupası'na gitme şansımız hala var, lider olarak devam etmemiz gerekiyordu ve o yüzden çok üzgünüm."
"Taraftarın hakkımda söylediklerini, kamuoyunda yazılanları saygıyla karşılıyorum. Bunun sorumlusu benim."
"Var olanı yok etmek istiyorsanız, yerine bir şey koymanız gerekir. Bunu kendim için söylemiyorum, takım için söylüyorum."
"Yanılıyorsam, hata benimdir. Bunu oyuncuya yüklemeyi doğru bulmam. Üzgünüm çünkü bu işe başlarken zor şartlarda, herkesin isteğiyle geldim. Artık şeytani bir düzen var, ben buna alet oldum. İyi sonuçlar alarak şeytani düzeni bozabilirdim. Bundan sonraki alacağım karar, şu anda alacağım bir karar değil. Onu da alınca size açıklarım."