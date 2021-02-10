Şenol Güneş'ten Taylan Antalyalı sürprizi

Galatasaray'da oynadığı futbolla parmak ısırtan Taylan Antalyalı Şenol Güneş'in de gözüne girdi.

10 Şubat 2021 Çarşamba - 10:29
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Süper Lig'de bu sezonun en istikrarlı oyuncularından biri olan Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı.
 
Sezon başından bu yana Taylan'ı yakından takip eden Şenol Güneş'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda ve 27 Mart'ta Norveç ile oynanacak olan maçların kadrosuna almaya karar verdiği öğrenildi.
 
Son olarak kasım ayında Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynanan maçların aday kadrosunda olmayı bekleyen ancak Milli Takıma davet edilmeyen Taylan Antalyalı, ilerleyen süreçte Şenol Güneş'e kendini performansıyla kabul ettirmeyi başardı.

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Etiketler: taylan antalyalı şenol güneş
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