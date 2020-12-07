Şenol Güneş ve Cenk Tosun'dan rakiplerimiz için ilk yorum

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Cenk Tosun ise şunları söyledi:

"Kimseyi küçümsemek istemiyorum ancak 3 takım arasında geçecek diye düşünüyorum ben. Hollanda çok iyi bir takım. Norveç keza öyle. Sörloth, Haaland, Odegaard... Yetenekli oyuncuları var. Biz de çok güzel bir hava yakaladık, abili kardeşli. Bizim için her şey güzel olur umarım."