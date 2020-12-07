Serdar Aziz'den akıllara durgunluk veren istatistik! 8...

Dün Denizlispor maçında iki sarıdan kırmızı görerek oyundan atılan Serdar Aziz Süper Lig’de en fazla oyundan atılan futbolcu oldu

07 Aralık 2020 Pazartesi - 7:33
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2007-08 sezonundan bu yana Süper Lig’de en fazla kırmızı kart cezası alan oyuncu olan Serdar, “Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Hakaretvari bir kelime kullanmadım” dedi.
 
F.Bahçe'nin Denizli’yi 2-0 yendiği maçın 54. dakikasında peş peşe iki sarı kart görerek oyun dışı kalan Serdar Aziz, ilginç bir rekora imza attı.
 
Toplam 8. defa kırmızı kart gören Serdar, 2007-08 sezonundan bu yana Süper Lig’de en fazla oyundan atılan futbolcu oldu. Gördüğü ilk sarı kart için konuşan Serdar, “Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Hakeme sadece ‘Top yüzümden koluma sekti’ dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım” dedi.
 
ALi PALABIYIK EN ÇOK FENERBAHÇE’DEN OYUNCU ATTI
 
Denizli-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık, kariyerinde en çok kırmızı kartı Fenerbahçe’ye gösterdi (13).
 

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Etiketler: serdar aziz ali palabıyık
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