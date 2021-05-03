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Serdar Aziz'in hamlesi Fenerbahçelileri şok etti! Her şeyi sildi

Serdar Aziz'in hamlesi Fenerbahçelileri şok etti! Her şeyi sildi

Erzurumspor maçı 11'ine alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından tüm gönderileri sildi.

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Süper Lig'de Fenebahçe, evinde Erzurumspor ile karşılaşırken Serdar Aziz kadroda yer almadı.
 
Her şeyi sildi
 
Ağrısı olan Serdar Aziz sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Serdar Aziz'in sosyal medyada tüm gönderilerini silmesi dikkat çekti.  Serdar'ın yerine stoperde Tisserand yer aldı.
 
Belözoğlu: "Serdar, maçtan önce ağrıları olduğunu iletti bize"
 
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu maç öncesi yaptığı açıklamada "Serdar, maçtan önce ağrıları olduğunu iletti bize. Sağlık ekibinden de çok olumlu veriler gelmedi, Serdar için. Herkes elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben görevi devraldıktan sonra herkese şans geleceğini söylemiştim, bugün o maçlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.
 
Tam 9 hafta sonra 11'de
 
Son olarak 28. haftada oynanan Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Tisserand, ligde tam 9 hafta sonra ilk 11'e döndü.

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Etiketler: serdar aziz fenerbahçe
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