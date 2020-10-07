Serdar Aziz indirime gidince Fenerbahçe'de kaldı

Yıllık maaşından yüzde 30 indirime giden Serdar Aziz Fenerbahçe'de kaldı.

07 Ekim 2020 Çarşamba - 12:58
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Fenerbahçe ile yol ayrımına gelen fakat takımda kalan Serdar Aziz'de flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetimi Serdar Aziz'le görüşme gerçekleştirdi ve maaşında yüzde 25'lik indirime gitmesini talep etti.
 
Serdar Aziz, Fenerbahçe yönetiminden gelen bu talebi kabul etmedi. Tecrübeli futbolcudan kendisine takım bulması istendi. Serdar Aziz ve menajeri, transferin son gününe kadar yeni takım arayışına girdi. Milli futbolcu transferin son gününde Beşiktaş'ın gündemine geldi.
 
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Serdar Aziz transferini takas yoluyla bitirmek istedi fakat anlaşma sağlanamadı. Lemos ve Tisserand transferiyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de yedek oyuncular arasında yer alan Serdar Aziz, Zanka'nın Kopenhag'a transferi sonrası Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın ardından ikinci yedek stoper olarak takımda kaldı.
 
Fenerbahçe'nin indirim talebini kabul etmeyen Serdar bu nedenle transfer listesine kondu hatta adının TFF’ye verilecek listeden çıkartılması bile gündeme geldi. Teknik direktör Erol Bulut da öğrencisini son Karagümrük maçının kadrosuna almadı. Ancak Serdar’ın transfer döneminin son gününde yüzde 30’luk indirimi kabul etmesiyle birlikte bu kriz aşılmış oldu. (Fanatik)
 
 

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Etiketler: serdar aziz fenerbahçe
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