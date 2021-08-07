Serdar Aziz ve Sosa antrenmanda!

Adı sık sık ayrılık haberleriyle anılan Jose Sosa ve Serdar Aziz takımla beraber antrenmanlara devam ediyor.

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 11:11
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Süper Lig’de 2021-2022 sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
 
Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
 
Daha sonra 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürülen idman, taktik çalışmalarla devam etti. Yeni transfer Çağtay Kurukalıp antrenmanda takımla çalışırken, sağlık kontrolünden geçirilen Burak Kapacak idmanda yer almadı.
 
Fenerbahçe’de hafif sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz ve Jose Sosa takımla çalıştı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan isimler ise hazırlıklarını akşam takımdan ayrı sürdürecek.
 
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Etiketler: serdar aziz sosa fenerbahçe
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