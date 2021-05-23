Serdar Dursun, Almanya'da Darmstadt formasıyla gol kralı oldu

Almanya Bundesliga 2'nin son haftasında Bundesliga'ya çıkma mücadelesi veren Holstein Kiel'e konuk olan Darmstadt, Serdar Dursun 'un 2 gol attığı maçta rakibini 3-2 mağlup etti.

Holstein Kiel'i attığı 2 golle Bundesliga'dan eden Serdar Dursun, Darmstadt formasıyla ligde attığı gol sayısını 27'ye çıkardı ve gol kralı oldu.

Sezon boyunca harika bir performans sergileyerek takımının gol yükünü çeken Türk golcü, ligde çıktığı 32 maçta 27 gol atmak başarısı gösterdi.

Darmstadt'la toplamda 36 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 29 gol atıp 8 de asist yaparak göz doldurdu.

Almanya ve Türkiye'den birçok takımın transfer listesinde yer alan Serdar için 4 büyüklerin de adı geçiyor.

SERDAR DURSUN KİMDİR?

2011 yılında Eskişehirspor , Hannover 96 altyapısında forma giyen Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. 20 yaşında Almanya 'dan Türkiye'ye transfer olan genç oyuncu Şanlıurfaspor Denizlispor ve Fatih Karagümrük formaları giymesine rağmen yeteri kadar şans bulamadı.

Türkiye'de A2 Ligi'nde gol krallığı yaşayan Serdar Dursun, 2016 yılında doğduğu ülke Almanya'nın Greuther Fürth takımının yolunu tuttu.