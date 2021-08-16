Serdar Dursun'da son dakika! Köprücük kemiği kırılmış

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 12:59
Fenerbahçe Kulübü, Adana
Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Dursun
’un köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor
ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."