Serdar Dursun'da son dakika! Köprücük kemiği kırılmış

Dün Adana Demirspor maçında sakatlanan Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı! Tecrübeli golcünün sahalardan en az 6 hafta uzak kalacağı açıklandı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 12:59
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Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Dursun’un köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.
 
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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Etiketler: serdar dursun fenerbahçe
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