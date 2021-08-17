Serdar Dursun'un geri dönüş tarihi açıklandı!

Adana Demirspor maçında köprücük kemiği kırılan Serdar Dursun'un 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörüldü.

17 Ağustos 2021 Salı - 16:01
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Dr. Dinç, “Serdar büyük bir talihsizlik yaşadı. Futbol sahalarında çok fazla rastlanan bir sakatlık değil ancak zor bir durum. Kırığın normal mi yoksa parçalı mı olduğunu bilmiyorum. Ancak her halükarda ameliyat olması, oyuncunun sahalara dönüşünü hızlandıracaktır. Bu nedenle ben 6 veya 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını öngörüyorum. Yine de yapılan detaylı röntgen ve MR sonuçlarının bilinmesinde fayda olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.
 
Serdar'ın ekimdeki milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor maçında dönüş yapması bekleniyor.

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Etiketler: serdar dursun fenerbahçe
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