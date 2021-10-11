Serdar Saatçi geldi Kaan Ayhan transfer edilirse Welinton'a güle güle

Serdar Saatçi'yi 11'e monte etmeyi düşünen, Kaan Ayhan'ı ise transfer etmeyi planlayan Beşiktaş Welinton'u gönderebilir.

11 Ekim 2021 Pazartesi - 10:28
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Beşiktaş'ta yabancı sınırının ardından gelecek sezon için de planlamalar şimdiden başladı.
 
Siyah beyazlılarda bu noktada stoper bölgesi için karar verilecek. Kaan için temaslara başlayacak Beşiktaş'ın Montero'yu da takımda tutmayı planladığı öğrenildi.
 
Bu noktada yabancı sınırına rağmen takımda 3. yabancı stoperi düşünmeyen Beşiktaş'ın Serdar Saatçı'nın da şans bulduğunda kendisini göstermesi durumunda Welinton ile yolları ayırabileceği öğrenildi.
 
32 yaşındaki stoperin 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.  (Sabah)

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Etiketler: welinton beşiktaş
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