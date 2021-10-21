Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK, istifasını TFF Yönetimi'ne sundu

Serdar Tatlı başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu istifasını TFF Yönetimi'ne sundu.

İSTANBUL (AA) 21 Ekim 2021 Perşembe - 13:46 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 14:24
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Serdar Tatlı başkanlığındaki Türkiye Futbol  Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, istifasını TFF Yönetimi'ne verdi. 
 
Son dönemde yapısı ve aldığı kararlar ile hakem yönetimlerinden dolayı  eleştirilerin odağı haline gelen, Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF'nin yeniden  yapılandırmak için görüşmeler yürüttüğü MHK'de, yönetim istifa kararı aldı.
 
Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK yönetimi, istifalarını TFF Yönetim  Kuruluna sundu.
 
 
Üyelerden Metin Tokat'ın önceki gün istifa ettiği MHK yönetimi, Serdar  Tatlı'nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil  Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu'dan  oluşuyordu.
 

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Etiketler: MHK istifa Serdar Tatlı
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