Serdar Tatlı'dan sonra... İşte yeni MHK Başkanı

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve ekibi süpriz biçimde istifa etti.TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve ekibi süpriz biçimde istifa etti.Hafta içi kurul üyesi Metin Tokat ’ın boş istifa dilekçesini işleme koyarak tepki toplayan Tatlı bu kez de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve vekillerini bilgilendirmeden görevi bıraktığını açıkladı. Tatlı, Başkan Nihat Özdemir ile İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’nın yurt dışında bulunduğu sırada, hakem ve gözlemcilere mesaj atarak kararını bildirdi.

Tatlı ve ekibinin istifası, medyaya düştükten saatler sonra bile TFF sitesinde yer almadı.TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimi şok eden karar, hakem camiasında da “beklenmedik” olarak yorumlandı.

Farklı isimler öne çıktı

Kulüpler Birliği Vakfı ve bazı büyük kulüplerin MHK’nin yeniden yapılanması, deneyimli isimlerin kızağa çekilmesi yolundaki taleplerinden hemen sonra gelen istifa, büyük bir krizi de gündeme taşıdı. İstifaya hazırlıksız yakalanan TFF içinde bazı yöneticilerin ilk günden başkan arayışına başlamasının da Özdemir’i rahatsız ettiği öğrenildi. Medyada değişik isimler konuşulurken, Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Sabri Çelik, hakem işleri müdürü Barış Şimşek gibi alternatifler üzerinde durulduğu öne sürüldü.

Çalışmalar başladı

Serdar Tatlı ve kurulunun kendi iradeleriyle verdikleri istifa kararı, önce hakemlere duyuruldu. Tatlı, hakem ve gözlemcilere şu mesajı gönderdi:“Değerli hakemlerimiz ve gözlemcilerimiz, Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibarıyla TFF yönetim kuruluna istifamızı sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz. Merkez Hakem Kurulu.”

Bu yöntem hakemlik tarihinde bir ilk olarak yorumlandı.TFF beklenmedik istifa sonrası süreci hızlandırmak için harekete geçti. Avrupa ’nın üst düzey liglerinde MHK yapılanması için daha önce çalışma başlatan federasyonun, acele karar vermek yerine, eleştirilerden uzak bir model benimsemeyi düşündüğü, liglerde atamaların ve faaliyetlerin sürmesi adına, en azından devre arasına kadar üzerinde uzlaşma sağlanacak bir isime teklif götüreceği ileri sürüldü. Bu fikir ise “emanetçi başkan” tartışmalarına yol açtı.

14 ay dayanabildi

Zekeriya Alp’in istifasından sonra göreve getirilen Serdar Tatlı MHK’si 14 ay dayanabildi. Şampiyonluk mücadelesinin son 90 dakikaya kadar sürdüğü geçen sezonu tartışmasız tamamlayan Tatlı ve ekibi üzerindeki baskı, yeni sezon öncesi başlamıştı.

Başta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve bazı kulüplerin artan hakem eleştirileri üzerine, Tatlı’nın ilk hamlesi başkan vekili Metin Tokat ’ı düz üye yapmak olmuştu. Tatlı, deneyimli yöneticiden istifasını istemiş, Tokat ise bu talebe direnmişti.

Son olarak Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF arasında yapılan toplantılarda bunalan Serdar Tatlı, bu kez çareyi Metin Tokat’ın istifasını almakta bulunmuştu. Tatlı’nın, “Hakkını helal et” diyerek Tokat ile yollarını ayırması ise camiada büyük tepki toplamıştı. Tatlı “ekibine sahip çıkamayan” başkan şeklinde yorumlanmıştı.

Dikkat çeken atamalar