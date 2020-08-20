Serdar Tatlı MHK'nın başına geçiyor!

MHK Başkanı Zekeriya Alp ile birlikte tüm kurul üyeleri görevinden istifa ederken gözler kurulun başına geçecek isme çevrildi.

20 Ağustos 2020 Perşembe - 16:59 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 17:07
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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala MHK Başkanı Zekeriya Alp ile birlikte tüm kurul üyeleri görevinden istifa etti.
 
Bu gelişmenin ardından gözler MHK'nin başına geçecek yeni isme çevrildi. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın edindiği bilgiye göre; Zekeriya Alp'in istifasının ardından MHK Başkanlığı için Serdar Tatlı ismi ön plana çıktı.
 
Tatlı'nın listesini oluşturmak için çalışmalara başladığı ifade edildi. TFF'nin kurulun başına geçecek olan Serdar Tatlı ismini yakın zamanda duyurması bekleniyor.
 
Serdar Tatlı Kimdir?
 
Futbol Hakemi Serdar TATLI 1966 yılında Urfa’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1988’de göreve başladı. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Tatlı evli 1’i erkek 2 çocuk babasıdır.
 

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