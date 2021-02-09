Sergen Yalçın 3 teknik adamı işinden etti

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın; Hüseyin Çimşir, Samet Aybaba ve İsmail Kartal'ın görevlerine son verdirdi.

09 Şubat 2021 Salı - 9:31
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Beşiktaş'ın başarılı teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon aldığı 3 galibiyette 3 hocanın takımdan gönderilmesine neden oldu.
 
Süper ligin 13'üncü haftasında oynanan ve siyah-beyazlıların 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Erzurumspor maçının ardından Hüseyin Çimşir'in, 16'ıncı haftada Kayseri deplasmanında sarı-kırmızılı ekiple karşılaşan ve 2-0'lık galibiyetle Samet Aybaba'nın görevlerinden istifa etmelerine sebep olan Sergen Yalçın; önceki akşam oynanan ve 1-0'lık kazanılan Konyaspor maçının ardından teknik adam İsmail Kartal'ın kulübündeki görevinin sona ermesinde etkili oldu.

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Etiketler: sergen yalçın samet aybaba ismail kartal
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