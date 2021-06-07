Sergen Yalçın 4 futbolcuyu istemedi!

Beşiktaş'ın şampiyon teknik direktörü Sergen Yalçın; Tyler Boyd, Douglas, Lens ve Bernard Mensah'ı takımda istemedi.

07 Haziran 2021 Pazartesi - 9:36
İLGİLİ HABERLER
İmzaların neden atılmadığı ortaya çıktı! Şaşırtan talep İngiliz takımları demişlerdi! Larin için 2 Rus devi devrede Altay Gökhan Töre'ye talip oldu Anderlecht N'Sakala için 2,5 milyon euro verdi Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic'e gönderme!

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş ’ta iç transferde çalışmalar sürüyor.. Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimler de belli olmaya başladı. Bu isimler arasında en önemlisi Bernard Mensah...
 
Satın alınma opsiyonu 5 milyon euro
 
Geçen sezon 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hes Kablo Kayserispor’dan kiralık olarak transfer edilen Bernard Mensah, büyük bir hayal kırıklığı yaratınca Sergen Yalçın’ın gözünden düştü. Toplam 36 maçta sahaya çıkan ve 1659 dakika süre alan Ganalı futbolcu, müsabaka başına ortalama 46 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
 
Douglas yata yata 1 milyon Euro aldı
 
Beşiktaş yönetimi, bir yıl daha sözleşmesi olan ve geride bıraktığımız sezonu kadro dışı olarak geçiren Douglas ile de yolları ayırmak için çalışacak. Geçen sezon PAOK maçında sakatlığını bahane ederek oynamak istemeyen Brezilyalı savunmacıyı Sergen Yalçın’ın da talebiyle yönetim kadro dışı bıraktı. Oyuncu, devre arası transferde de gelen hiçbir teklifi kabul etmedi. Douglas, Beşiktaş’tan yıllık 1 milyon Euro maaş alıyor.
 
Lens ve Boyd transfer listesinde
 
Beşiktaş, devre arasında Fatih Karagümrük’e gönderdiği Jermain Lens ile Sivasspor’a kiralanan Tyler Boyd ile de yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Bir yıllık mukavelesi bulunan Hollandalı kanat oyuncusu Lens, bu sezon da kalması halinde 1 milyon 800 bin Euro maaş alacak.
 
Siyah - beyazlılardan yıllık 1 milyon Euro ücret alan ABD’li kanat oyuncusu Boyd’un ise 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor. 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: mensah beşiktaş sergen yalçın boyd lens
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de yaz temizliği! Samandıra deprem tam 24 futbolcu... Fenerbahçe'de yaz temizliği! Samandıra deprem tam 24 futbolcu...
İtalya'da mafya skandalı! Vedat Muriç görüşmeleri ortaya çıktı! Bakanlık devreye girdiİtalya'da mafya skandalı! Vedat Muriç görüşmeleri ortaya çıktı! Bakanlık devreye girdi Futbol tarihinde görülmemiş taktik! Alex de Souza Sao Paulo - Santos maçına damga vurduFutbol tarihinde görülmemiş taktik! Alex de Souza Sao Paulo - Santos maçına damga vurdu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transferde bombaları patlatıyor! Boupendza, Dzeko, Hamsik...Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transferde bombaları patlatıyor! Boupendza, Dzeko, Hamsik...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.