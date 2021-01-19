Sergen Yalçın'a 5 yıllık sözleşme

Sergen Yalçın futbolculuğundaki gibi teknik direktörlüğünde de efsane olma yolunda ilerliyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ardından son olarak ligde G.Saray'ın da mağlup edilmesiyle tecrübeli çalıştırıcı büyük maçları kaybetmeme geleneğini sürdürdü.

Sergen Hoca'nın başarısı yönetimi de harekete geçirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergen Yalçın'la yola devam etmek istiyor. Bu defa yapılacak sözleşmenin ise en az beş senelik olması planlanıyor.

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