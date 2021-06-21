Sergen Yalçın'a yapılan teklifi açıkladı!

Beşiktaş cephesine yakınlığıyla bilinen spor yazarı Ali Ece siyah beyazlı kulübün Sergen Yalçın'a sunduğu teklifi açıkladı.

21 Haziran 2021 Pazartesi - 15:18
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Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasında geçen sözleşme pazarlığının detayları ortaya çıktı.
Yönetimle başarılı çalıştırıcının arasında sorun olduğu iddia edilirken son görüşmede konuşulan rakamlar da netleşti.
 
Ali Ece, Vole yayınında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile olan görüşmesini anlattı.
 
'AHMET NUR ÇEBİ İLE GÖRÜŞTÜM...'
 
"Ahmet Nur Çebi ile görüştüm. Çebi, 'Sergen Yalçın muazzam bir başarıya imza attı. Ben kendisiyle çalışmak istiyorum. Hocamı, kimsenin yıpratmasını istemiyorum. O, bizim mücevherimiz. Özel bir zeka' dedi. Adnan Dalgakıran ile de konuştum. Söylediği şu, 'Hep berabere gidilecek, bu iş halledilecek' dedi."
 
SERGEN YALÇIN İÇİN SON TEKLİF
 
"Sergen Yalçın için son teklif şöyle, bunu onaylattım. 20 milyon TL garanti, 10 milyon TL lig şampiyonluğu primi, Şampiyonlar Ligi'nde 5 puan alınırsa 5 milyon TL. Beşiktaş'ın toplam teklifi 35 milyon TL. Sergen Yalçın, bir kısmını daha garanti ücret olarak almak istiyor. Tüm ola bundan ibaret."
 
RESMİ İMZA SONRASI TRANSFER
 
Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın'ın ilerleyen günlerde bir araya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. İmzaların atılmasıyla birlikte transfer çalışmalarının da hızlanması bekleniyor.

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Etiketler: sergen yalçın beşiktaş ahmet nur çebi
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