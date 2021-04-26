Sergen Yalçın: Biz kazanıyorsak şampiyonuz

Kayserispor maçından sonra öğrencileriyle bir araya gelen Sergen Yalçın takım "Biz kazanıyorsak şampiyonuz" ifadelerini kullandı.

26 Nisan 2021 Pazartesi - 8:27
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Santrforsuz oynamalarına rağmen üç gol atmalarının çok değerli olduğunu dile getiren siyah-beyazlıların teknik patronu, “Ne söylesem az... İnancınızı da, cesaretinizi de kaybetmeyin. Rakiplerin fikstürü, kimle oynayacağı, ne kadar kazanıp kaybedeceği önemli değil... Biz kazanıyorsak şampiyonuz” yorumunu yaptı.
 
Kayserispor galibiyetiyle rahat bir nefes alan ve kalan beş hafta için moral depolayan Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrasında öğrencilerine motivasyon konuşması yaptı. Soyunma odasındaki konuşmada, gelecek adına ümit dolu mesajlar veren çalıştırıcı, şampiyonluğun artık kendi ellerinde olduğunu dile getirdi.
 
Bu kadar eksiğe rağmen, takımda görev alanların bulunmayan arkadaşlarını aratmadığına vurgu yapan ve bunun için takımı kutlayan siyah - beyazlı teknik adamın, “Elbette üç puan önemli ama bu tablo da bizi çok umutlandırdı” diyerek birlik-beraberlik tablosunun kendilerini başarıya taşıdığını söyledi.
 
Bu sezon ilk kez santrforsuz oynayan ve küme düşme hattındaki bir takıma karşı üç gol atarak üç puan kazanmanın önemli bir başarı olduğunu söyleyen Sergen Yalçın’ın, “Kayserispor maçı öncesinde de söylediğim gibi artık bizim için her maç ayrı bir final. Bu tempoyu ve coşkuyu devam ettirmemiz lazım. Bahanemiz yok, çıkıp oynayacağız, dedik; sizler de bunu başardınız. Ne söylesem az. İnancınızı da, cesaretinizi de hiçbir zaman kaybetmeyin” diye konuştuğu öğrenildi. (Skorer)

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Etiketler: sergen yalçın beşiktaş
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