Sergen Yalçın: Bu işlere karışmayın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

07 Şubat 2021 Pazar - 21:52
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Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;
 
Bugünkü galibiyet bizi tekrar yarışmacı takım yaptı. Oyuncularım her türlü saygıyı hak ediyorlar. Bu akşamki mücadele, onlara çok saygı duymamızı gerektiriyor.
 
VAZGEÇMEZ VE KABULLENMEZ
 
Benim oyuncum hiçbir zaman vazgeçmez ve kabullenmez. Onlara saygı duymak lazım. Bu gecenin özeti bu, başka hiçbir şey değil.
 
SAVAŞARAK OYNAYACAĞIZ
 
Savaşarak oynayacağız. Bundan önceki iki-üç maçta gördüğümüz şeyler çok sağlıklı değil. Özellikle hakem arkadaşların maç yönetme şekli beklediğimizin çok dışında. İki sarı kart olabilir, oyuncumuz atılabilir
 
BU İŞLERE KARIŞMAYIN
 
Bırakın sahada mücadelemizi verelim, kim şampiyon olacaksa olsun. Bu işlere dışarıdan karışmayın.
 
VAR'DAN BİR ŞEY KAZANDIK
 
Sezon başından beri VAR'dan bir şey kazanmadık, herhalde ilk maç aldık, onun dışında penaltı, kırmızı falan almadık. Gerekirse VAR hiç karışmasın, biz aslan gibi mücadele veririz, bıraksınlar, mücadele verelim
 

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