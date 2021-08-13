Sergen Yalçın canlı yayında transferi açıkladı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor 'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Sezonun ilk maçları her zaman zor oluyor. Çünkü henüz hazırlık aşamasındayız. Çok hazır olduğumuz söylenemez. Bugün oynanan oyun , istediğimiz bir oyundu. Bugün kazanılan 3 puan çok büyük önem ifade ediyor."

"Oynayan oyuncular iyi niyetleriyle mücadele ettiler. Taraftarımızın olması bizi daha da mutlu etti. 1.5 senedir taraftarla oynamıyoruz. Onların olması ortamı daha güzel bir hale getiriyor. Gönül isterdi ki 20 yaşında olalım, futbolu şu an oynayalım. Böyle bir statta, böyle bir atmosferde kim oynamak istemez?"

"İyi bir forvet almak istiyoruz. Transferde biraz geç kaldık ama kolay olmuyor. Rakamlar çok yüksek. Alex Teixeira, milli maç arasından sonra hazır olarak dönecektir."

"Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak."