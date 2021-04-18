Sergen Yalçın çıldırdı! 'Sizleri son kez uyarıyorum'

Ankaragücü maçında galibiyeti uzatmalarda kaçıran Beşiktaş, gözünü salı günkü Demir Grup Sivas sınavına çevirdi. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın dünkü idmanda takımını sert bir şekilde uyardı. Ankaragücü maçının analizini yapan tecrübeli teknik adam oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, “Kadro ve sistem üzerine çok çalıştık. Sezon başından bu yana sistem oturtmaya, istikrarlı bir oyun oynatmaya çalışıyorum ancak halen uygulamada eksikler var. Sizleri son kez uyarıyorum, bu saatten sonra da kimseyi uyarmam gereğini yaparım” dedi.

‘GEREKSiZ HAREKETLER VE HATALAR YAPTIK’

Yalçın, şöyle devam etti: “Ankaragücü karşısında istemediğim bazı hareketler ve olaylar beni çok yaraladı. Kadromuz kısıtlı bunu biliyoruz. Sizler de çok yoruldunuz ancak yetenek ve performans olarak rakiplerimizden çok üstün olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Kolay kazanmanız gereken oyunu zora sokuyorsunuz. Rakibe top kaptırmamamız gerekirken gereksiz hareketler sonucu basit top kayıpları yaptık. Rakip doğru dürüst iki kez kalemize geldi gol oldu. Biz de pozisyona giremedik ama çaba gösterdik. Siz sahaya çıktığınızda sistemimizi uygulayın yeter.”

‘SiVAS’TA RiSKE GiRMEYiN’