Sergen Yalçın: Çocuklar beni biraz duygulandırdı

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Çocuklara teşekkür ediyorum, beni biraz duygulandırdılar, hepsine çok teşekkür ediyorum. (Soyunma odasındaki tezahürat hakkında) Oyunları ile ilgili de teşekkür ediyorum" dedi.

17 Ocak 2021 Pazar - 22:00
İLGİLİ HABERLER
Josef de Souza'dan çılgın sevinç! Eşine verdiği sözü tuttu Mesut Özil Fenerbahçe'de! İlk fotoğraf geldi... Arda Turan'dan Beşiktaş derbisi yorumu: EURO 2008'i hatırlayın... Fatih Terim'den derbi sonrası Muslera, Diagne ve kırmızı kart itirafı! Cüneyt Çakır, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sakatlık yaşadı

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu

"İyi bir mücadele oldu. Kazanmak istiyorduk. Birinci dereceden rakibimizle oynadık ve aramızdaki puan farkını artırdık. Ligin tepesindeki yerimizi de koruduk."
 
"Çocuklara teşekkür ediyorum, beni biraz duygulandırdılar, hepsine çok teşekkür ediyorum. (Soyunma odasındaki tezahürat hakkında) Oyunları ile ilgili de teşekkür ediyorum. Yoğun fikstürde çok yorulup özverili oynuyorlar."
 
"Kazanmak güzeldir. Bizim işte kazanırken hayat daha güzel. Kötü giderse büyük camialar çok zor olur. Oyuncularımın motivasyonu, isteği, arzusu mutlu ediyor."
 
"Son 8 maçın 7 tanesinde bu takım gol yemedi. Bir-iki pozisyon var ve onun dışında bir şey vermedik pek ama tabii Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının da etkisi oldu. Bizim için güzel bir hafta sonu oldu, katkı sunan herkese teşekkür ederim."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Derbi kralı Beşiktaş! Trabzonspor ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ı da devirdiler... 2-0 Derbi kralı Beşiktaş! Trabzonspor ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ı da devirdiler... 2-0
Beşiktaş  - Galatasaray derbisinde 11'ler belli oldu...Beşiktaş  - Galatasaray derbisinde 11'ler belli oldu... Dünya Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini konuşuyor! 'Kopyası bile yok'Dünya Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini konuşuyor! 'Kopyası bile yok' İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş ve İstanbul'a geleceği tarihİşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş ve İstanbul'a geleceği tarih
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.