Sergen Yalçın çok şans verdi ama olmadı! Ljajic...

Sergen Yalçın'ın defalarca şans vermesine rağmen eline geçen fırsatları iyi kullanamayan Adem Ljajic'in hesabı kesildi.

18 Nisan 2021 Pazar - 10:40
İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın çıldırdı! 'Sizleri son kez uyarıyorum' Otoparkta görür görmez sordu! Penaltı... Bernard Mensah kararı verildi Sergen Yalçın aşı oldu! O anlar güldürdü... Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir Göksel Aksel Stadyumu'nda oynanacak

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'dan flaş bir hamle geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Adem Ljajic'in üzerini çizdi. Oğuzhan'ın sakatlanmasının ardından başarılı teknik adam Ljajic yerine Mensah'ı sahaya sürdü; maç sonunda da bu durumu; "Ljajic'i de kullanabilirdik. Daha önce ona da şans verdik ama beklediğimiz performansın altında kaldı" diyerek açıkladı.
 
Sergen Yalçın'ın ligin geri kalan bölümünde çok zor durumda kalmazsa Ljajic'e bir daha şans vermeyi düşünmediği öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan Adem Ljajic, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: ljajic beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Sergen Yalçın'ın sabrı taştı! Beşiktaş'ta Mesah ve Ljajic'e güle güle Sergen Yalçın'ın sabrı taştı! Beşiktaş'ta Mesah ve Ljajic'e güle güle
Göztepe maçından sonra Galatasaray'da 2 ayrılık birden!Göztepe maçından sonra Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Altay Bayındır gerçekleri ortaya çıktı! İşte döneceği tarihAltay Bayındır gerçekleri ortaya çıktı! İşte döneceği tarih Olivier Giroud geliyor! Arsenal ve Chelsea'den sonra bedavaya Fenerbahçe'ye...Olivier Giroud geliyor! Arsenal ve Chelsea'den sonra bedavaya Fenerbahçe'ye...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.