Sergen Yalçın çok şans verdi ama olmadı! Ljajic...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'dan flaş bir hamle geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Adem Ljajic'in üzerini çizdi. Oğuzhan'ın sakatlanmasının ardından başarılı teknik adam Ljajic yerine Mensah'ı sahaya sürdü; maç sonunda da bu durumu; "Ljajic'i de kullanabilirdik. Daha önce ona da şans verdik ama beklediğimiz performansın altında kaldı" diyerek açıkladı.





Sergen Yalçın'ın ligin geri kalan bölümünde çok zor durumda kalmazsa Ljajic'e bir daha şans vermeyi düşünmediği öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan Adem Ljajic, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.