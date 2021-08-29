Sergen Yalçın, Cüneyt Çakır'a yüklendi: Alakası yok, Takımı 10 kişi bırakmak...

Süper Lig'de 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü 1-0 yendi. Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"10 kişi olmamıza rağmen daha da farklı bir sonuç alabilirdik. Oyuncularımız iyi mücadele etti. İstediğimiz gibi oyunu yönlendirdik. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra kazanmak çok önemli. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum, çünkü bir şey değişmiyor. Ancak Salih’in ilk sarı kartına bir bakın. Sarı kartla uzaktan yakından alakası yok. Bir takımı 10 kişi bırakmak o takımın kaderiyle oynamaktır. İkinci sarı kart doğru olabilir ama ilk sarı kartın neye gösterildiğini anlayamadık. Hakemler küçük ayrıntıları kovalamamalı. Cüneyt Çakır maalesef küçük ayrıntıları kovalıyor."

"TV'deki arkadaşlar bir şey bilmeden konuşuyorlar. Bizi suçluyorlar. Herhangi bir bilgileri yok. Alex'in sakatlığı vardı, 60'ta falan çıkaracaktık. Devam etmeyecekti. Çok hazır değildi. Hazırlamaya çalışıyoruz."

"Türk olduğundan Necip'i tercih ettik. Türk sokmak zorundaydık herhalde. Kuralı biz öyle biliyoruz. Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor. O bizi kandırdı."

"Stoper konusunda araştırmalarımız var. Gönül ister ki bir Türk oyuncu bulalım. 3 Türk, 8 yabancı çok kafa karıştırıyor. Araştırıyoruz, bir oyuncu alacağız. Kim olacağıyla ilgili net bir kararımız yok."