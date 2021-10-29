Sergen Yalçın'dan Batshuayi'e: Bu durum geçici

Süper Lig’de pazartesi günü oynanan Galatasaray derbisinde futbolunun dışında son maçlarda kaçırdığı goller nedeniyle tepki görmeye başlayan Michy Batshuayi’ye Teknik Direktör Sergen Yalçın destek verdi.

Her maçta gol atamamasına rağmen elinden gelen performansı gösteren tecrübeli forvetle yakından ilgilenen siyah-beyazlı teknik adamın, Belçikalı golcüye, santraforların zaman zaman böyle dönemler yaşadığını belirterek bu durumun geçici olacağını söylediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon böyler bir dönem yaşayan Aboubakar’a da o dönemde psikolojik destek veren ve kötü oynasa da ısralarla oynatarak kazanan Sergen Yalçın’ın, aynı desteği Batshuayi’e de vereceği belirtildi. Belçikalı golcüyle zaman zaman birebir görüşmeler yapan ve kendisini tamamen takımın kazanmasına odaklanmısını sağlamaya çalışan tecrübeli teknik adam, Batshuayi’yi milli araya kadar olan maçlara hem teknik hem de psikolojik olarak hazırlayacak.

Bu sezon Süper Lig’de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi ’nde ise 3 maça çıkan Batshuayi, 4 kez rakip ağları havalandırırken, bir de asist yaptı. 28 yaşındaki futbolcu skor katkısının hepsini şans bulduğu Süper Lig maçlarında ortaya koydu. Öte yandan Belçikalı futbolcu son golünü ise 15 Ekim’de Başakşehir ile oynanan mücadelede ağlara yollamıştı.

Josef de Souza yok Pjanic belirsiz

Siyah-beyazlı takımda tam sakatların birçoğu düzeldi derken bu kez de Josef de Souza’dan kötü haber geldi. Brezilyalı futbolcunun dün çekilen MR’ın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi. Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise bu haberin ardından Souza’nın yerine kime şans vereceğini düşündüğü öğrenildi.