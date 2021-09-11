Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund maçı öncesi kötü haberi verdi!

İyi bir takıma karşı galibiyet aldıklarının altını çizen Yalçın, maçta sakatlık geçiren oyun cuları hakkında da bilgi verdi.

İzleyenleri hoşuna gidecek bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Yalçın, "Yeni Malatyaspor, son iki haftadır kazanmış ve iyi bir takımdı. İyi konsantre olduk, oyuncularımız ne oynadıklarının farkındaydı. İç sahada kesinlikle fire vermek istemiyoruz, bunun farkındalardı. İzleyenlerin hoşuna gidebilecek bir futbol oynadık. Lig ve Şampiyonlar Ligi 'nin seviyesi çok farklı. Tamamen çarşambaya konsantre olup Dortmund maçını düşüneceğiz." dedi.

"ALEX OYNAYAMAZ, VIDA VE N'KOUDOU CİDDİ DEĞİL"

Maça devam edemeyen oyuncular hakkında da konuşan Yalçın, "Alex'in çarşamba günü oynayacağını zannetmiyorum. Herhalde arka adalede problemi oldu. Vida ve N'Koudou'nun sakatlıklarının ciddi olduğunu sanmıyorum." açıklamasını yaptı.

"GÜNÜN HEYECANINI YAŞAYALIM"

Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç hedeflerini belirten başarılı teknik adam, "İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde başlangıcımız iyi olur. Günün heyecanını yaşayalım, taraftarımız maç izlesin ve onun heyecanını yaşasın. Skora bakarız sonra." diye konuştu.