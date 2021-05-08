Sergen Yalçın'dan Cüneyt Çakır'a tepki! 'Süperman galiba'

LARİN: SAVAŞACAĞIZ

Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin, Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem kararları için "Hakemin kararlarına saygı duyuyorum. Bir şey yapamam." diyen Kanadalı, "Bir sonraki maça odaklanacağız. Hala avantajımız var. Biz Beşiktaş'ız, savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ATİBA: 4 PUAN BİZİ ŞAMPİYON YAPAR

Beşiktaşlı futbolcu Atiba, Galatasaray karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

4 puan kazanmaları halinde şampiyon olacaklarına dikkat çeken orta saha oyuncusu, "Sezonun sonu yaklaşıyor. Böylesi büyük bir maçta 3 puan almak istedik ama ne yazık ki başaramadık. Zaman zaman iyi oynadık ama bunu genele yayamadık. 3 puana inanmıştık ama yapamadık. Oynanmamış 2 maç var ve 4 puan bizi şampiyon yapar." dedi.

Hemen reaksiyon vereceklerini söyleyen Kanadalı futbolcu, "Daha önce de mağlubiyetler aldık ama hemen reaksiyon verdik. Biz başımızı eğmeyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Salı günü maçımız var. Bu maçı burada bırakacağız. Salı günü galibiyetlere devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kazandığı penaltıyla ilgili konuşan Atiba, "Hakem o anda o kararı verdi. Benim faul yaptığımı söyledi. Rakibim kolay düştü. Hakem kararı bu şekilde. Tekrarı henüz izlemedim. İlk yarı biterken olması kötü oldu. Bu maçı unutuyoruz artık. Bir sonraki maça iyi hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

