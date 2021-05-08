Sergen Yalçın'dan Cüneyt Çakır'a tepki! 'Süperman galiba'

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 23:32
| Son Güncelleme : 08 05 2021 - 23:38
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray
karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.
"Basit hatalar yaptık. Oyun
olarak bir şey ortaya koyamadık. İyi bir gece olmadı. Futbolda böyle sonuçlar var. Derbi maçı bu. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok."
Kısa süre kaldı ligin bitimine. Kafamızı kurcalamamalıyız. Hemen sonraki maça bakacağız. Hatalara bakacağız ama hemen salı gününe hazır olmalıyız.
Hakem kararı komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin o topu görüp görmeme ihtimali yok. Oradan bayrak kaldırıyor. Görme ihtimalin yok diyorum, öyle gördüm diyor. Öyle görmüş. Superman
falan herhalde. Cüneyt Hoca da, yan hakemi de güzel maç yönetti. Tebrikler. Değerli bir hakem arkadaş. Mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyoruz. Bağlamak doğru değil ama konuşulacak çok konu var. Şu an zamanı değil.N'Koudou salı dönebilir. Diğerleri dönmez, zannetmiyorum."
LARİN: SAVAŞACAĞIZ
Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin, Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Larin, "Zor bir maç. İlk yarıda hakemin kararları vardı, farklı olsaydı ne olurdu diye düşünüyorum. Savaşacağız. Biz Beşiktaş
'ız. Kolay olmayacak. Şimdiye kadar da olmadı. Ancak mücadele edeceğiz. dedi.
Hakem kararları için "Hakemin kararlarına saygı duyuyorum. Bir şey yapamam." diyen Kanadalı, "Bir sonraki maça odaklanacağız. Hala avantajımız var. Biz Beşiktaş'ız, savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ATİBA: 4 PUAN BİZİ ŞAMPİYON YAPAR
Beşiktaşlı futbolcu Atiba, Galatasaray karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.
4 puan kazanmaları halinde şampiyon olacaklarına dikkat çeken orta saha oyuncusu, "Sezonun sonu yaklaşıyor. Böylesi büyük bir maçta 3 puan almak istedik ama ne yazık ki başaramadık. Zaman zaman iyi oynadık ama bunu genele yayamadık. 3 puana inanmıştık ama yapamadık. Oynanmamış 2 maç var ve 4 puan bizi şampiyon yapar." dedi.
Hemen reaksiyon vereceklerini söyleyen Kanadalı futbolcu, "Daha önce de mağlubiyetler aldık ama hemen reaksiyon verdik. Biz başımızı eğmeyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Salı günü maçımız var. Bu maçı burada bırakacağız. Salı günü galibiyetlere devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın kazandığı penaltıyla ilgili konuşan Atiba, "Hakem o anda o kararı verdi. Benim faul yaptığımı söyledi. Rakibim kolay düştü. Hakem kararı bu şekilde. Tekrarı henüz izlemedim. İlk yarı biterken olması kötü oldu. Bu maçı unutuyoruz artık. Bir sonraki maça iyi hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.