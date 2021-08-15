Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Batshuayi yorumu!

Beşiktaş'ın başarılı hocası Sergen Yalçın, Michy Batshuayi için "hem oynayan hem de etrafındaki isimleri oynatan bir golcü." yorumunda bulundu.

15 Ağustos 2021 Pazar - 9:44
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Belçikalı bekleniyor
 
Süper Lig’de yeni sezona 3-0’lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle giriş yapan son şampiyon Beşiktaş, Michy Batshuayi’yi bekliyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Chelsea’den kiralanacak Belçikalı golcüden çok umutlu olduğu ortaya çıktı. Rizespor maçından hemen sonra yardımcıları ve yöneticilerle görüş alışverişinde bulunan Yalçın, Batshuayi’nin takıma katılmasıyla hücum hattının çok daha etkin olacağını aktardı.
 
‘Boş alanlar yaratır’
 
Siyah-beyazlı hoca, Batshuayi’nin dinamik ve yetenekli bir golcü olduğunu söyledi. Santrfor transferinde çok seçici olduklarının altını çizen Sergen Yalçın’ın, “Batshuayi takıma katılırsa etrafındaki oyunculara da büyük katkı sağlayacak. Zaten golcülüğü ortada. Hem oynayan hem de etrafındaki isimleri oynatan bir golcü. Batshuayi ile birlikte takımın hücum gücü çok farklı bir seviyeye gelecek” diye konuştuğu öğrenildi.
 
‘Havamız çok iyiydi’
 
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rize maçından sonra farklı galibiyet ve güzel futbol için oyuncularını kutladı. Henüz hedeflenen seviyede olmamalarına rağmen iyi bir futbol ortaya koyduklarının altını çizen Yalçın, “Maçtaki havamız ve kazanma arzumuz çok olumluydu. Geçen sezon bize şampiyonluğu getiren havayı her zaman korumalıyız” dedi.
 
‘Eksiklerimiz de var’
 
Siyah-beyazlı hoca daha iyi olacaklarına inandığını da bildirdi. Sezona galibiyetle başlamanın çok önemli olduğunu dile getiren Yalçın, “Bazı eksiklerimiz de var ama bunları yakın zaman içinde gidermiş olacağız. İnanıyorum ki deplasmandaki Gaziantep maçında çok daha iyi bir performans göstereceğiz. Yeter ki yakaladığımız bu havayı kaybetmeyelim” diye konuştu. (Milliyet)

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Etiketler: batshuayi beşiktaş
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