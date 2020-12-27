Sergen Yalçın'dan Dorukhan kararı

Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar'ın yerine Dorukhan Toköz'ü düşünüyor.

27 Aralık 2020 Pazar - 11:57
İLGİLİ HABERLER
Fransız devi Ersin için İstanbul'a geliyor Aboubakar kontağı kapattı! Rachid Ghezzal Caner Erkin'e ortak oldu Beşiktaş'ın Ankaragücü kadrosu belli oldu Beşiktaş'tan flaş Talisca açıklaması

Beşiktaş'a annesi vefat eden Vincent Aboubakar'ın ardından bir kötü haber de Josef de Souza'dan geldi. Sergen Yalçın, Sivas maçında bu ikilinin yerlerine N'Koudou ve Dorukhan'ı 11'de düşünüyor.
 
Cenaze töreni için yarın ülkesine gidecek olan Kamerunlu golcü, Sivas ve Kayseri maçlarını kaçıracak. Sol uyluk adalesinde yırtık belirlenen Brezilyalı orta saha ise Sivas'a karşı görev yapamayacak. Sergen Yalçın bu ikilinin yerlerine N'Koudou ve Dorukhan'ı 11'de düşünüyor.
 
Süper Lig'de liderliği hedefleyen Beşiktaş önceki gün golcü oyuncusu Vincent Aboubakar'ın annesini kaybetmesinin şokuyla sarsılmıştı. Demir Grup Sivasspor'la yarın akşam sahasında kritik bir puan mücadelesine çıkacak Kartal'a dün de Josef de Souza'dan kötü haber geldi.
 
Siyah-beyazlı kulüp, Aboubakar'ın yarın ülkesi Kamerun'a gideceğini duyurdu. 3 Ocak Pazar günü annesinin cenaze törenine katılacak olan yıldız futbolcu 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'a dönecek. Yönetimin özel izin verdiği Vincent Aboubakar yapılan bu planlamaya göre yarın Demir Grup Sivasspor ve 16. hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapılacak maçlarda takımdaki yerini alamayacak.
 
Sol uyluk adalesinde kısmi yırtık belirlenen Josef de Souza ise Sivasspor karşılaşmasında kesin olarak görev yapamayacak. Tedavisine başlanan Brezilyalı futbolcunun, 3 Ocak Pazar günü oynanacak Kayserispor maçına yetişmesinin de zor olduğu ifade edildi.
 
Bugün netleşecek
 
Teknik Direktör Sergen Yalçın, Aboubakar ve Souza'da yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kadroda yine mecburi değişikliğe gidecek. Siyah-beyazlı hoca, Aboubakar'ın yokluğunda Cyle Larin'i santrfor pozisyonuna kaydırmayı planlıyor. Yalçın, sol kanatta ise Kevin N'Koudou'yu düşünüyor.
 
Beşiktaş'ın hocası, Souza'nın yokluğunda ilk 11'de görev vereceği ismi ise henüz belirlemiş değil. Sergen Yalçın'ın bugün yapılacak son taktik çalışmada Souza'nın yerine sahaya süreceği oyuncuyu kafasında netleştireceği aktarıldı. Deneyimli teknik adamın orta alanda Dorukhan-Atiba-Mensah üçlüsünü görevlendirmesi bekleniyor.
 
Souza'nın 2. sakatlığı
 
Orta sahada yüksek eforla mücadele ederken, hem defansif hem de ofansif açıdan takıma katkı vermeye çalışan Josef de Souza son bir ayda ikinci kez sakatlandı.
 
İlk olarak 3 Aralık'ta sakatlık problemi yaşayan Brezilyalı futbolcunun sağ kasık ön adalesinde birinci derece zorlanma belirlenmişti. Souza bu nedenle Kasımpaşa ile 4 Aralık'ta oynanan karşılaşmayı kaçırırken, 13 Aralık'ta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında takımdaki yerini almıştı. Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek olan 31 yaşındaki deneyimli oyuncu bu sezon üçüncü maçını kaçıracak. Josef, Yukatel Denizlispor deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Yeni Malatyaspor'la oynanan 7. hafta maçında görev yapamamıştı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: vincent aboubakar dorukhan toköz beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray şampiyonluk hamlesi! 6 yıldızla görüşmelere başladılar Galatasaray şampiyonluk hamlesi! 6 yıldızla görüşmelere başladılar
Emre Belözoğlu en sonunda sol stoperini buldu! Fenerbahçe'ye 34'lük defansEmre Belözoğlu en sonunda sol stoperini buldu! Fenerbahçe'ye 34'lük defans Tuchel'in PSG'den ayrılma sebebi kötü sonuçlar değil Başakşehir!Tuchel'in PSG'den ayrılma sebebi kötü sonuçlar değil Başakşehir! WWE fenomeni Sasha Banks şimdi farklı bir kariyer peşinde! WWE fenomeni Sasha Banks şimdi farklı bir kariyer peşinde!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.