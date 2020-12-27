Sergen Yalçın'dan Dorukhan kararı

Beşiktaş'a annesi vefat eden Vincent Aboubakar'ın ardından bir kötü haber de Josef de Souza'dan geldi. Sergen Yalçın, Sivas maçında bu ikilinin yerlerine N'Koudou ve Dorukhan'ı 11'de düşünüyor.

Cenaze töreni için yarın ülkesine gidecek olan Kamerun lu golcü, Sivas ve Kayseri maçlarını kaçıracak. Sol uyluk adalesinde yırtık belirlenen Brezilyalı orta saha ise Sivas'a karşı görev yapamayacak. Sergen Yalçın bu ikilinin yerlerine N'Koudou ve Dorukhan'ı 11'de düşünüyor.

Süper Lig'de liderliği hedefleyen Beşiktaş önceki gün golcü oyuncusu Vincent Aboubakar'ın annesini kaybetmesinin şokuyla sarsılmıştı. Demir Grup Sivasspor 'la yarın akşam sahasında kritik bir puan mücadelesine çıkacak Kartal'a dün de Josef de Souza'dan kötü haber geldi.

Siyah-beyazlı kulüp, Aboubakar'ın yarın ülkesi Kamerun'a gideceğini duyurdu. 3 Ocak Pazar günü annesinin cenaze törenine katılacak olan yıldız futbolcu 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul 'a dönecek. Yönetimin özel izin verdiği Vincent Aboubakar yapılan bu planlamaya göre yarın Demir Grup Sivasspor ve 16. hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapılacak maçlarda takımdaki yerini alamayacak.

Sol uyluk adalesinde kısmi yırtık belirlenen Josef de Souza ise Sivasspor karşılaşmasında kesin olarak görev yapamayacak. Tedavisine başlanan Brezilyalı futbolcunun, 3 Ocak Pazar günü oynanacak Kayserispor maçına yetişmesinin de zor olduğu ifade edildi.

Bugün netleşecek

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Aboubakar ve Souza'da yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kadroda yine mecburi değişikliğe gidecek. Siyah-beyazlı hoca, Aboubakar'ın yokluğunda Cyle Larin'i santrfor pozisyonuna kaydırmayı planlıyor. Yalçın, sol kanatta ise Kevin N'Koudou'yu düşünüyor.

Beşiktaş'ın hocası, Souza'nın yokluğunda ilk 11'de görev vereceği ismi ise henüz belirlemiş değil. Sergen Yalçın'ın bugün yapılacak son taktik çalışmada Souza'nın yerine sahaya süreceği oyuncuyu kafasında netleştireceği aktarıldı. Deneyimli teknik adamın orta alanda Dorukhan-Atiba-Mensah üçlüsünü görevlendirmesi bekleniyor.

Souza'nın 2. sakatlığı

Orta sahada yüksek eforla mücadele ederken, hem defansif hem de ofansif açıdan takıma katkı vermeye çalışan Josef de Souza son bir ayda ikinci kez sakatlandı.