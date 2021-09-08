Sergen Yalçın'dan flaş evlilik sözleri: Düşünüyorum ama...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan canlı yayında çarpıcı evlilik itirafı geldi. Evlenmek istediğini söyleyen başarılı teknik adam, buna karşın istediği kişiyi bulamadığını ifade etti.

08 Eylül 2021 Çarşamba - 22:27
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan dikkat çeken evlilik açıklaması geldi.
 
Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yalçın, evlenmek istediğini ancak evlenecek kimseyi bulamadığını ifade etti.
 
Yalçın açıklamasında, "Evlenmek istiyorum. Bir türlü o yola giremedim. Evlenmeyi düşünmek ile evlenmek arasında çok fark var. Düşünüyorum ama bulamıyorum. Belki evlenmek isteyen milyonlarca insan vardır. Çocuğum olsun istiyorum ama bana benzemesin futbol hayatı falan" ifadelerini kullandı.
 

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