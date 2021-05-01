Sergen Yalçın'dan galibiyet yorumu: Fantastik oldu

Süper Lig'de Hatayspor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

01 Mayıs 2021 Cumartesi - 23:16
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Süper Lig'de Hatayspor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
 
"Kazanmak çok önemliydi. Bugün alınacak 3 puan bizim için çok önemli şeyler ifade ediyor. Bu senenin iyi takımlarından biri. Skor tabi biraz fantastik oldu. Erken gelen gol, peşinden gelenler oyunu farklılaştırdı."
 
"4 puan bize yetiyor gibi görünüyor. Bu 4 puanı alırız inşallah. Önümüzdeki haftayı iyi değerlendireceğiz. Takım olarak bu kadar çaba sarf ettik. Bunların hepsini önümüzdeki hafta sonuçlandırmak istiyoruz."
 
"Bazen söylediğimiz şeyler yanlış anlaşılabiliyor. Türkiye'de yapılabilecek en zor işi biz yapıyoruz bence. Artıları ve eksileri çok fazla oluyor. Bu sene pandemi döneminden önce başladık. İnşallah final bölümünü görüp, o mutluluğu yaşarız."
 
"Aboubakar belki önümüzdeki hafta dönebilir. Antrenmanlara çıkmaya başlayabilir."

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