Sergen Yalçın'dan inanılmaz açıklama! 'Sahanın en iyisi Fırat Aydınus'tu'

Süper Lig'de Sivas spor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Puan kayıpları olabilir. Sivas zor bir deplasman. Burada alınabilecek muhtemel 1 puan planlarımız içerisinde yer alıyordu.

"Larin sakatlandığı için oyundan çıkardık. Maça baktığımız zaman, sahanın en iyisi Fırat Aydınus oldu. Müthiş bir maç yönetti."

Maçın tamamında savunma yapan bir takımla oynadık. Çok zevkli bir müsabaka olduğunu söylemek zor.

"Puan kayıpları olabilir. Sivasspor zor bir deplasman. Burada beraberlik planlarımız içinde vardı. Bu beraberlik önemli değil, geçen hafta kazanmamız gereken maçta puan kaybettik. Aboubakar'ı kaybettik. Larin'i keyfime çıkarmadım. Sakatlandı. Eleştiriler saçma."