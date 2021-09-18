Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Acayip şeyler oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor 'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Geceyi anlatmak çok zor. Eksiğiz. Sağ bekimiz, stoperimiz sakatlandı, yerine oyuncumuz yok. Onu oraya çek, onu buraya çek... Çok acayip şeyler oldu bugün

BEN BİLE HATIRLAMIYORUM

Kaybetseydik de çok önemli olmayacaktı çünkü böyle bir kaos ortamında oyunu yönetmek çok zor. Josef ve Atiba'nın yerini değiştirdik, sonra sağ beki değiştirdik. Sağ beke o an kimi aldığımızı bile hatırlamıyorum.

UMARIM BİR DAHA YAŞAMAYIZ

2-0 geriden gelip kazanmak mutluluk verici. Demek ki karakterli oyuncularımız var. Umarım böyle bir kaos ortamını bir daha yaşamayız.

ALLAH KOLAYLIK VERSİN