Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş Talisca açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

10 Ocak 2021 Pazar - 22:05
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Süper Lig'de Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;
 
1 puan, 1 puandır. Kaybetmekten iyidir. Bu 1 puanı aradığınız zamanlar da olabilir. Bu tür maçlar oluyor. 1 puana sevinmiyoruz, üzülmüyoruz da. Ligin totalinde böyle maçlar olacak, normal.
 
TRANSFERDE NET BİR ŞEY YOK
 
Transferde net olan hiçbir şey yok, herhangi bir plan yapamıyoruz şu anda. Çok yabancı oyuncumuz var, şu anda bekliyoruz
 
DERBİDE FARK ETMEZ
 
Welinton yerine oyuncumuz var, derbide olmaması fark etmez. O bölgede çok oyuncumuz var, başkası oynar. Hafta sonu başka oyuncuyu kullanacağız, Welinton'u da kupa maçında kullanacağız.
 
DÖRDÜ DE SAHTEYDİ
 
Hatayspor'un 9 numaralı oyuncusu tam 4 defa kendini yere attı penaltı alma amacıyla. Saydım. Bunların hiçbirine penaltı vermedi çünkü dördü de sahteydi. Hiçbirinde ikinci sarı kartı da göstermedi.
 
TALISCA AÇIKLAMASI
 
Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz?
 

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