Sergen Yalçın'dan maç sonunda itiraf: Beşiktaş'a yakışmıyor

06 Kasım 2021 Cumartesi - 21:47
Tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
"Bu seneki gidişatımız beklentinin çok altında. Bu maçtan sonra bunu söyleyebiliriz. Son oynadığımız maçlar iyi izlenimler vermiyor. Maçın bitmesine çok yakın, ilk yarının bitmesine çok yakın yediğimiz goller, bizim seviyemizde camiaların yememesi gereken goller. Bazen motivasyon eksiği, konsantre olamamak, nerede olduğunun bilincinde olmamak, oyundan kopmak, bu golleri doğurabiliyor."
"BU SKORLAR BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMIYOR"
"Üzgünüz, ne yapalım diyemeyiz. Sorumlu doğal olarak benim, sorumluluğun bende olması gerekiyor, bazı şeyleri değiştirmek için çaba sarf etmem gerekiyor. Sezon başından beri bir türlü bu döngüden çıkamadık, hala içindeyiz. Umarım bundan sonra olmayız. Buradan nasıl çıkarız, problemleri belirleyip onların çözümlerini bulup, daha iyi performans sergilemeliyiz. Bu oyunlar ve skorlar Beşiktaş
'a yakışmıyor."