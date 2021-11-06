Sergen Yalçın'dan maç sonunda itiraf: Beşiktaş'a yakışmıyor

Tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Bu seneki gidişatımız beklentinin çok altında. Bu maçtan sonra bunu söyleyebiliriz. Son oynadığımız maçlar iyi izlenimler vermiyor. Maçın bitmesine çok yakın, ilk yarının bitmesine çok yakın yediğimiz goller, bizim seviyemizde camiaların yememesi gereken goller. Bazen motivasyon eksiği, konsantre olamamak, nerede olduğunun bilincinde olmamak, oyundan kopmak, bu golleri doğurabiliyor."

"BU SKORLAR BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMIYOR"