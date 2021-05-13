Sergen Yalçın'dan öğrencilerine: Yarıştaki kaderimiz bizim elimizde

Büyük hayal kırıklığıyla noktalanan Karagümrük müsabakasının ardından kurmaylarıyla bir durum değerlendirmesi gerçekleştiren siyah-beyazlı teknik adamın, “Bu yarışın son haftaya kalmasına nasıl biz sebep olduysak, şampiyon olmamız da bizim elimizde” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

‘Başka ihtimal yok’

Beşiktaş’ın teknik patronu, Göztepe’ye karşı Karagümrük maçından çok daha iyi bir futbol oynamaları gerektiğini de ifade etti. Siyah-beyazlı çalıştırıcının, “Kaderde ne var bilinmez ancak bu yarışta her şey bizim elimizde. Galatasaray derbisi ve Karagümrük maçlarındaki oyun kesinlikle bizim oyunumuz değildi. Göztepe karşısında Beşiktaş gibi oynayacağız. Hedefe ulaşmak için başka bir ihtimal yok” diye konuştuğu öğrenildi.