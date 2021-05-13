Sergen Yalçın'dan öğrencilerine: Yarıştaki kaderimiz bizim elimizde

Fatih Karagümrük mağlubiyetinden sonra öğrencileriyle toplantı yapan Sergen Yalçın "yarıştaki kaderimiz bizim elimizde. Hala kendi kaderimizi çizme şansına sahibiz" dedi.

13 Mayıs 2021 Perşembe - 9:22
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Takipçisi Galatasaray’ın ardından Vodafone Park’ta Karagümrük’e yenilerek şok yaşayan lider Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncularını cumartesi günü İzmir’de oynayacakları Göztepe maçına hazırlamak için sadece teknik değil, mental olarak da yoğun çaba harcıyor.
 
Büyük hayal kırıklığıyla noktalanan Karagümrük müsabakasının ardından kurmaylarıyla bir durum değerlendirmesi gerçekleştiren siyah-beyazlı teknik adamın, “Bu yarışın son haftaya kalmasına nasıl biz sebep olduysak, şampiyon olmamız da bizim elimizde” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
 
Sergen Yalçın, Göztepe maçına hesap, kitap yapmadan galibiyet için çıkacaklarını oyuncularına aktardı. Deneyimli hocanın, “Sahaya çıkıp, kendi futbolumuzu en iyi şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Önce üç puan... Şartlar ne getirir bilemeyiz ama şunu net söyleyebilirim ki yarıştaki kaderimiz bizim elimizde. Hala kendi kaderimizi çizme şansına sahibiz. Şu ana kadar ne olduysa biz puanlar kaybettiğimiz için oldu. Bu sezonu bize yakışan bir şekilde kapatmalıyız. İmkanlarımız ortada. İyi oynamaktan başka şansımız yok” ifadelerini kullandığı belirtildi.
 
‘Başka ihtimal yok’
 
Beşiktaş’ın teknik patronu, Göztepe’ye karşı Karagümrük maçından çok daha iyi bir futbol oynamaları gerektiğini de ifade etti. Siyah-beyazlı çalıştırıcının, “Kaderde ne var bilinmez ancak bu yarışta her şey bizim elimizde. Galatasaray derbisi ve Karagümrük maçlarındaki oyun kesinlikle bizim oyunumuz değildi. Göztepe karşısında Beşiktaş gibi oynayacağız. Hedefe ulaşmak için başka bir ihtimal yok” diye konuştuğu öğrenildi.

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Etiketler: sergen yalçın beşiktaş
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