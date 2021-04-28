Sergen Yalçın'dan sert sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlanırken maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın çok sert açıklamalarda bulundu.

28 Nisan 2021 Çarşamba - 23:49
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Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
 
Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın çok çarpıcı ve sert açıklamalarda bulundu.
 
İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALAR:
 
Söylemek istediğim çok şey var ama kendimi tutuyorum. 4 haftalık süreç bitsin konuşacağım. Lideriz, rakiplerimizle işimiz yok. Biz kazandıktan sonra onların ne yaptığı önemli değil
 
Bütün eksiklerimize rağmen oyuncularımız çok iyi oynuyor. Kaç maçtır 5 değişiklik hakkımızı bile kullanamadık. Oyuncularım aslan gibi oynuyor. Ayaklarına yüreklerine sağlık. Hepsi çok karakterli çıktı.
 
Maç bitiyor, bakıyorum Hatay'ın hocası bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Şöyle olacak, böyle olacak... Göreceğiz ne olacağını.
 
Hatayspor'u aradık maçı 1 gün ileriye alalım diye biz Rize'den gece saat 2-3'de döneceğiz dedik. Ne olacak Hatayspor maçı 1 gün sonraya alınsa. Hatayspor küme mi düşecek ney iddiası var Hatayspor'un?
 
Bakıyoruz pozisyona, penaltı. Hakemi bekliyoruz, vermiyor. VAR'ı bekliyoruz, devreye girmiyor. Biz kimle mücadele ediyoruz? Biz sahada zaten mücadelemizi veriyoruz. Bizim kimseden korkumuz, çekincemiz yok. Kim geliyorsa gelsin, nasıl geliyorsa gelsin.
 
TFF'ye de teşekkürler. Gündüz oynayanlar pazartesi, Beşiktaş cumartesi oynuyor. Böyle program yapılır mı? Böyle hesap yapılır mı? Kimle mücadele veriyoruz, anlamadık onu biz. Kimle mücadele ediyoruz? Onu çözemedik.

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